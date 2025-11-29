Un Girona necesitado de un buen resultado para salir de puestos de descenso recibe este domingo (21:00 hora CET, -1 GMT) a un Real Madrid que no puede permitirse otro tropiezo en Liga, tras encadenar dos empates consecutivos fuera de casa que han dejado en un punto su ventaja en el liderato de la competición.

El partido de Real Madrid vs. Girona será transmitido en toda Sudamérica vía ESPN y Disney+ Premium. En España la transmisión será por Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. En México pasan el partido por Sky Sports, al igual que en resto de Centroamérica. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Girona HOY?

El partido de Real Madrid vs. Girona por la jornada 14 de LaLiga, será este domingo 30 de noviembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Montilivi.

Hora del partido, Real Madrid vs. Girona

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Canal TV para ver Real Madrid vs. Girona EN VIVO

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Girona será transmisitido en ESPN. En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y LaLiga TV Bar. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Girona EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 p.m.. ESPN Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 3:00 p.m.. ESPN Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Bolivia 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 4:00 p.m. Sky Sports Sky+ Estados Unidos 4:00 p.m. ESPN Select, ESPN Deportes ESPN App España 8:00 p.m. Movistar+ y LaLiga TV Bar

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Girona