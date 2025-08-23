¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO y EN DIRECTO? Los blancos tendrán su primera salida en LaLiga y lo harán ante un equipo que volvió a Primera División, luego de su paso por la Segunda de España. Si bien debutó con una derrota frente al Villarreal de visita, esperan encontrar la victoria ante el equipo comandado por Kylian Mbappé.

El equipo dirigido por Xabi Alonso, tuvo un buen inicio de temporada, luego de vencer por la mínima diferencia en el Santiago Bernabéu al Osasuna. Este partido tuvo el debut de Franco Mastantuono, quien tiene grandes posibilidades de ir como titular en este partido.

Para que puedas ver el partido entre Real Madrid y Real Oviedo, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en directo el partido de Real Madrid vs. Real Oviedo por la fecha 2 de LaLiga desde el Estadio Carlos Tartiere.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Real Oviedo en vivo por la fecha 2 de LaLiga, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Real Oviedo HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Real Oviedo en Perú?

En Perú: ESPN y Disney+

¿En dónde televisan partido Real Madrid vs. Real Oviedo EN DIRECTO, en España?

En España: DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver partido Real Madrid vs. Real Oviedo en México?

En México: Sky Sports.

¿Cómo ver partido Real Madrid vs. Real Oviedo en Estados Unidos?

En Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.