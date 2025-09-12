¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO? El conjunto blanco busca seguir su paso perfecto en LaLiga con nueve puntos de nueve posibles, que lo mantienen en la cima de la tabla de posiciones.

Luego del parón por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, los seleccionados se vuelven a vestir de corto para vestir los colores de su club.

Para que puedas ver el partido entre Real Madrid y Real Sociedad, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO GRATIS?

El partido de Real Madrid vs. Real Sociedad en vivo por la fecha 3 de LaLiga, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Real Sociedad HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

