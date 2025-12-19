Pese a un periodo inestable para el Real Madrid, en el que ha llegado a peligrar la continuidad del entrenador Xabi Alonso, el atacante estrella Kylian Mbappé puede poner fin a 2025 batiendo un récord de su ídolo y referente Cristiano Ronaldo.

El sábado, el Real Madrid (2º, 39 puntos) pondrá fin a 2025 contra el Sevilla, en la 17ª jornada de LaLiga, sin posibilidad de acabar el año como líder, ya que arranca el fin de semana a cuatro unidades del líder FC Barcelona.

¿En qué canal pasan el duelo? A continuación, te contaremos cómo podrás ver el partido mediante cable y streaming, a través de tu televisor, PC, laptop, tablet o celular.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs Sevilla EN VIVO por LaLiga?

En España, el partido de Real Madrid vs Sevilla por la jornada 17 de LaLiga lo pasa Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

Si te encuentras en Perú, la transmisión del partido entre Real Madrid vs Celta de Vigo lo podrás ver mediante DirecTV. Para que puedas ver DirecTV, tendrás que contratar el servicio de cable o streaming de DirecTV y sintonizar DSports. En streaming, el partido lo pasa DGO.

En los demás países de Sudamérica como: Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión del partido de Real Madrid vs Sevilla también va por DirecTV y DGO.

En Centroamérica, el partido entre Real Madrid vs Sevilla va por Sky Sports en países como: México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, etc. Mientras que en Estados Unidos, el partido será transmitido por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

¿Dónde ver Real Madrid vs Sevilla EN VIVO ONLINE?

Países Horarios Canal TV y Streaming Argentina 5:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Perú 3:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Colombia 3:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Ecuador 3:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Chile 5:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Uruguay 5:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Brasil 5:00 p.m. Disney+ Premium. Paraguay 5:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Bolivia 4:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Venezuela 4:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. México 2:00 p.m. Sky Sports. Estados Unidos GMT-5 3:00 p.m

GMT-6 2:00 p.m. ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes. España 9:00 p.m. Movistar+, LaLiga y LaLiga TV Bar HD.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Sevilla HOY?

El partido de Real Madrid vs Sevilla por la jornada 17 de LaLiga EA Sports, se jugará este sábado 20 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Santiago Bernabéu.