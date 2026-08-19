River Plate y Santa Fe se enfrentan este miércoles 19 de agosto por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio El Campín. El cruce de ida por los octavos de final llega con realidades físicas e institucionales muy particulares para ambos conjuntos. El aplazamiento de una semana obligado por el sismo en territorio colombiano alteró la planificación y otorgó días extra de descanso y recuperación. ¿Qué canales pasan el partido de River Plate HOY por TV ONLINE? DirecTV y ESPN transmiten el partido de River Plate por cable, mientras que DGO y Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.
¿Qué canal transmite River Plate vs. Santa Fe EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre River Plate vs. Santa Fe EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 19 de agosto del 2026 desde el Estadio El Campín.
Para Argentina, el partido de River Plate vs. Santa Fe será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO por cable y streaming.
El partido de River Plate vs. Santa Fe será televisado por DirecTV, DGO, Disney+ Premium y ESPN para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ESPN y Disney+ Premum.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.
¿A qué hora juega River Plate vs. Santa Fe por Copa Sudamericana 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
- México: 18:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
- España: 2:30 horas.
¿Qué canal TV transmite River Plate vs. Santa Fe EN VIVO por octavos de final de Copa Sudamericana 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|México
|6:30 PM
|ESPN 3 y Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 PM
|beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Argentina
|9:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Ecuador
|7:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Colombia
|7:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Chile
|8:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Venezuela
|8:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Bolivia
|8:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Uruguay
|9:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Paraguay
|9:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Santa Fe por Copa Sudamericana 2026
- Fecha: miércoles 19 de agosto del 2026
- Partido: River Plate vs. Santa Fe
- Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN y DirecTV
- Streaming: Disney+ Premium y DGO
- Estadio: El Campín
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Santa Fe hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
- DirecTV
- DGO
- ESPN 3
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Santa Fe hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- ESPN
¿Dónde ver Santa Fe vs River Plate hoy por Copa Sudamericana 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido Santa Fe vs River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- ESPN
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Santa Fe hoy por Copa Sudamericana 2026 en México?
En México, el partido River Plate vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN 3, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
- ESPN