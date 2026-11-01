El clásico de Costa Rica entre Saprissa y LDA Alajuelense y se juega este fin de semana por la fecha 14 de la Liga Promérica 2026. El partido se disputará en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un duelo clave por la lucha en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Saprissa vs. Alajuelense HOY por Liga Promérica?

El clásico nacional iniciará a las 16:00 horas en Costa Rica (San José).

Horarios en otros países:

17:00 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

18:00 en Venezuela y Bolivia

19:00 en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay

16:00 en México y Centroamérica

¿En qué canal ver Saprissa vs. Alajuelense EN VIVO por Liga Promérica?

El partido será transmitido en Costa Rica a través de:

FUTV (FUTV Premium), canal oficial del fútbol tico

¿Dónde ver Saprissa vs. Alajuelense ONLINE por Liga Promérica?

Para ver el partido en streaming, las opciones son:

Plataforma digital de FUTV Premium

Servicios de TV por suscripción como Liberty o Kölbi (con acceso al canal)

Alineaciones de Saprissa vs. Alajuelense