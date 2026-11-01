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Resumen

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Por Adrián Puga

El clásico de Costa Rica entre Saprissa y LDA Alajuelense y se juega este fin de semana por la fecha 14 de la Liga Promérica 2026. El partido se disputará en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un duelo clave por la lucha en la tabla de posiciones.

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