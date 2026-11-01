El clásico de Costa Rica entre Saprissa y LDA Alajuelense y se juega este fin de semana por la fecha 14 de la Liga Promérica 2026. El partido se disputará en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un duelo clave por la lucha en la tabla de posiciones.
El clásico de Costa Rica entre Saprissa y LDA Alajuelense y se juega este fin de semana por la fecha 14 de la Liga Promérica 2026. El partido se disputará en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, en un duelo clave por la lucha en la tabla de posiciones.
¿A qué hora juegan Saprissa vs. Alajuelense HOY por Liga Promérica?
El clásico nacional iniciará a las 16:00 horas en Costa Rica (San José).
Horarios en otros países:
17:00 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
18:00 en Venezuela y Bolivia
19:00 en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay
16:00 en México y Centroamérica
¿En qué canal ver Saprissa vs. Alajuelense EN VIVO por Liga Promérica?
El partido será transmitido en Costa Rica a través de:
FUTV (FUTV Premium), canal oficial del fútbol tico
¿Dónde ver Saprissa vs. Alajuelense ONLINE por Liga Promérica?
Para ver el partido en streaming, las opciones son:
Plataforma digital de FUTV Premium
Servicios de TV por suscripción como Liberty o Kölbi (con acceso al canal)
Alineaciones de Saprissa vs. Alajuelense
Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Fidel Escobar, Joseph Mora, Alberth Barahona, Gerson Torres, Mariano Torres, Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams.
Alajuelense: Washington Ortega, Giancarlo González, Juan Añor, Alexis Gamboa, Roan Wilson, Ronaldo Cisneros, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Yerlan Sosa, John Ruiz, Kenyel Mitchell.