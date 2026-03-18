La Copa Libertadores 2026 iniciará la fase de grupos con tres clubes peruanos: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC. Cada uno de los clubes irá en busca de afrontar cada partido a muerte para clasificar a la siguiente fase del certamen interacional.

El sorteo de esta fase se llevará a cabo en la sede central de la CONMEBOL en Luque (Paraguay), en donde los 32 equipos clasificados conocerán a sus próximos rivales.

La Copa Libertadores, el trofeo más codiciado en los clubes de América. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

La transmisión del sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores EN VIVO será transmitido a través de ESPN por cable en Perú. Para ver ESPN, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Si deseas ver el sorteo de la Copa Libertadores streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN mediante la app de DGO y Movistar TV.

Asimismo, podrás mirar la transmisión del evento totalmente gratis a través del canal oficial de Youtube de la CONMEBOL Libertadores.

¿A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 2:00 a.m. del viernes

¿Qué canal transmite el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 10:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Paraguay 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 10:00 p.m. ESPN Premium y Chilevisión Disney+ Premium Bolivia 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 7:00 p.m. ESPN3 Disney+ Premium Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Fecha : Jueves 19 de marzo del 2026.

: Jueves 19 de marzo del 2026. Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal: ESPN, Disney+ Premium, Youtube

Lima 01 de noviembre del 2025 Exhibición del trofeo de Copa Libertadores fuera del estacionamiento de Mc Donas de Javier Prado este, en el distrito de San Isidro Fotos: Julio Reaño a/ @photo.gec / Julio Reaño

¿En qué canal ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en Perú?

En Perú, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores lo transmite ESPN2 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores lo transmite fuboTV y beIN Sports.

¿Qué canal pasa el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports y Disney+ Premium.