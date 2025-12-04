El sorteo del Mundial 2026 con 48 selecciones se realizará en la sede del prestigioso instituto cultural Kennedy Center, ubicado en Washington DC, Estados Unidos. La ceremonia comenzará a las 12:00 p.m. (hora local) y contará con la presencia de directivos y entrenadores de las selecciones clasificadas. Argentina, actual campeona del mundo, esperará cómodamente a sus rivales en el Bombo 1, mientras que los anfitrtiones: Canadá, México y Estados Unidos, también formarán parte del primer bombo, ya que son los anfitriones de la Copa del Mundo FIFA 2026. A continuacióon, te mostramos en qué canales ver la transmisión del sorteo y dónde verlo ONLINE por streaming.

El sorteo del Mundial 2026 será transmitido en toda Sudamérica (con excepción de Paraguay, Brasil y Bolivia) vía DirecTV y DGO. En Perú, mira el sorteo del Mundial por América TV en señal abierta. En Argentina, además lo pasa la TV Pública y TyC Sports. En Colombia, lo podrás ver por RCN y Gol Caracol. En Ecuador, también podrás mirar el canal de Teleamazonas. En Paraguay sigue el sorteo por GEN. En España la transmisión para ver por televisión en RTVE La 1 y Movistar, por streaming podrás ver el juego en Movistar+. En México podrás ver el sorteo del Mundial por TV Azteca y TUDN. Es importante resaltar que en el resto de Centroamérica el sorteo también va por TUDN. Por otro lado, en Brasil mira la final por CazéTV. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el sorteo por Telemundo, FOX Sports, Peacock y fuboTV.

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: fecha, horarios y canales para ver el sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026. Conoce todos los detalles aquí y sigue la transmisión ONLINE desde Washington. / FABRICE COFFRINI

Canal TV para ver sorteo del Mundial 2026 EN VIVO

El sorteo del Mundial 2026 será transmisitido en DirecTV. En streaming lo podrás ver por DGO en algunos países de Sudamérica como Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, entre otros. Por otro lado, en Perú, podrás ver el sorteo en exclusiva por América TV (Canal 4) y América TV GO. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿A qué hora empieza el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026, será este viernes 5 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 12:00 p.m. América TV y DirecTV DGO y América TV GO Colombia 12:00 p.m. DirecTV, Gol Caracol y RCN Caracol Play y DGO Ecuador 12:00 p.m. Teleamazonas Teleamazonas App Argentina 2:00 p.m. TV Pública, DirecTV y TyC Sports DGO Brasil 2:00 p.m. CazéTV DGO Paraguay 2:00 p.m. GEN Gen Uruguay 2:00 p.m. DirecTV DGO Chile 2:00 p.m. DirecTV DGO Venezuela 1:00 p.m. DirecTV y Venevisión DGO Bolivia 1:00 p.m. Unitel y Red UNO Unitel App México 11:00 a.m. TV Azteca y TUDN Vix Panamá 11:00 a.m. TUDN, Tigo Sports, RPC y TVMax Vix Costa Rica 11:00 a.m. TUDN Vix El Salvador 11:00 a.m. TUDN, Tigo Sports y Canal 4 Vix Haití 11:00 a.m. TUDN Vix Guatemala 11:00 a.m. TUDN, TeleOnce y Tigo Sports Vix Honduras 11:00 a.m. TUDN, Deportes TVC Vix Nicaragua 11:00 a.m. TUDN Vix Estados Unidos (Washington) 12:00p.m. Telemundo, FOX Sports y Peacock. fuboTV España 6:00 p.m. Movistar+ y RTVE La 1 RTVE Play

Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo. / KURT SCHORRER

Horario, TV y dónde ver en vivo Sorteo de la Copa del Mundo 2026

Fecha : Vierne 5 de diciembre del 2025

: Vierne 5 de diciembre del 2025 Evento : Sorteo del Mundial 2026

: Sorteo del Mundial 2026 Horario : 12:00 p.m. hora de Washington, USA.

: 12:00 p.m. hora de Washington, USA. Canal : DirecTV | Streaming: DGO

: DirecTV | Streaming: DGO Lugar : Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

: Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos Torneo: Mundial 2026

Bombos, sorteo del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: revisa a qué hora empieza y dónde ver transmisión del sorteo de la Copa del Mundo desde Washington. / KURT SCHORRER

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Perú?

En Perú, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por DirecTV y América TV por televisión abierta o cable. Por streaming, lo pasa DGO y América TV GO.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por DirecTV, TV Pública y TyC Sports por televisión abierta o cable. Por streaming, lo pasa DGO y TyC Play.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por DirecTV, RCN y Gol Caracol por televisión abierta o cable. Por streaming, lo pasa DGO y Caracol Play.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Chile?

En Chile, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por DirecTV por cable. Por streaming, lo pasa DGO.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por GEN por cable. Por streaming, lo pasa el app de Gen disponible para iOS y Android.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Bolivia?

En Bolivia, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por Red Uno y Unitel por cable. Por streaming, lo pasa el app de Unitel disponible para iOS y Android.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por Teleamazonas por cable. Por streaming, lo pasa el app de Teleamazonas disponible para iOS y Android.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por DirecTV y Venevisión por televisión abierta o cable. Por streaming, lo pasa DGO.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Uruguay?

En Uruguay, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por DirecTV por cable. Por streaming, lo pasa DGO.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en México?

En México, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por TUDN y TV Azteca por cable y televisión abierta. Por streaming, lo pasa Vix.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por TUDN, RPC, Tigo Sports y TVMax por cable y televisión abierta. Por streaming, lo pasa Vix y Medcom GO.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por Telemundo, FOX Sports y Peacock por cable y televisión abierta. Por streaming, lo pasa fuboTV.

¿Dónde ver sorteo del Mundial 2026 en España?

En España, la transmisión del sorteo del Mundial 2026 va por RTVE, La 1 por cable y televisión abierta. Por streaming, lo pasa Movistar+.