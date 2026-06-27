Sudáfrica y Canadá medirán fuerzas este domingo 28 de junio por la fecha 3 del Mundial 2026. El partido se jugará en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles. Canadá y Sudáfrica quedaron segundos en sus respectivos grupos, por ello, buscarán llevarse la victoria de este encuentro y así lograr su boleto a octavos del torneo. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Sudáfrica vs Canadá EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido Sudáfrica vs Canadá se jugará este domingo 28 de junio en el SoFi Stadium. El recinto cuenta con una capacidad aproximada de 70 000 espectadores.

Horario del Sudáfrica vs Canadá EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Sudáfrica vs Canadá está programado para las 2:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Canadá EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Sudáfrica vs Canadá se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Sudáfrica vs Canadá EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Sudáfrica vs Canadá EN VIVO por el Mundial 2026