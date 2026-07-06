Suiza y Colombia se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio BC Place de Vancouver. La selección colombiana y la selección suiza buscarán un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos equipos llegan motivados tras eliminar a Ghana y Argelia, respectivamente. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas: horario, canal de emisión y más.

¿Cuándo y dónde juegan Suiza vs Colombia EN VIVO por octavos del Mundial 2026?

El partido entre Suiza vs Colombia se jugará este martes 7 de julio en el Estadio BC Place de Vancouver, recinto con una capacidad para albergar 54.500 espectadores.

Horario del Suiza vs Colombia EN VIVO por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Suiza vs Colombia está programado para las 3:00 p.m. (15:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 3:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 4:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 5:00 p.m.

¿Dónde ver Suiza vs Colombia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Suiza vs Colombia se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Suiza vs Colombia EN VIVO por octavos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Suiza vs Colombia EN VIVO por el Mundial 2026