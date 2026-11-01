U. Católica y U. de Chile protagonizarán una nueva edición del Clásico Universitario, este domingo 1 de noviembre, por la fecha 26 de la Liga de Primera, desde el estadio San Carlos de Apoquindo.

¿A qué hora juegan U. Católica vs. U. de Chile HOY por Liga de Primera?

El clásico entre U. Católica vs. U. de Chile se jugará a las 12:30 horas en Chile.

Horarios en otros países:

12:30 en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile

11:30 en Bolivia y Venezuela

10:30 en Perú, Colombia y Ecuador

9:30 en México

U. Católica vs. U. de Chile abren la fecha 31 de la liga chilena. Foto: En Cancha.

¿En qué canal ver U. Católica vs. U. de Chile EN VIVO por Liga de Primera 2026?

En Paraguay, el Superclásico entre U. Católica vs. U. de Chile será transmitido por:

Tigo Sports (señal oficial del fútbol chileno)

También puede seguirse por radio y plataformas digitales locales con cobertura en vivo.

¿Dónde ver U. Católica vs. U. de Chile ONLINE por Liga de Primera 2026?

Para ver el partido de U. Católica vs. U. de Chile vía streaming en Chile:

App y plataforma de Max (con suscripción)

Alineaciones U. Católica vs. U. de Chile