Las selecciones de Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo 21 de junio por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Miami Gardens. Ambas selecciones llegan a este encuentro tras enfrentarse a España y Arabia Saudita y lucharán por sumar puntos y pasar a la siguiente etapa del torneo.

A continuación, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este atractivo duelo que promete emociones desde el inicio.

¿Cuándo y dónde juegan Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido Uruguay vs Cabo Verde se jugará este domingo 21 de junio en el estadio Miami Gardens, con capacidad para 65 000 espectadores.

Horario del Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Uruguay vs Cabo Verde está programado para las 5:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 5:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 6:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 7:00 p.m. México 6:00 p.m.

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Uruguay y Cabo Verde se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026