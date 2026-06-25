Uruguay y España medirán fuerzas este viernes 26 de junio por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El partido se jugará en el estadio Akron de Guadalajara, México. Ambas selecciones lucharán por pasar a la próxima fase del torneo internacional y hacerse con la victoria de esta fecha. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Uruguay vs España por el Mundial 2026?

El partido Uruguay vs España se jugará este viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México. El recinto tiene una capacidad de 46 355 espectadores.

Horario del Uruguay vs España EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Uruguay vs España está programado para las 7:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 7:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 8:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 9:00 p.m.

¿Dónde ver Uruguay vs España EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Uruguay vs España se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Uruguay vs España EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Uruguay vs España EN VIVO por el Mundial 2026