La selección de Uruguay volverá a salir a escena este martes 6 de octubre cuando enfrente a India en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. La ‘Celeste’ llega a este compromiso después de golear 4-1 a Corea del Sur y buscará cerrar su gira asiática con otra victoria. Por su parte, el combinado indio viene de caer 4-0 ante Brasil y tendrá una nueva oportunidad para medirse ante una selección sudamericana. A continuación, te contamos todos los detalles sobre los horarios, el canal de televisión y las opciones disponibles para ver el Uruguay vs. India en vivo y en directo.

Uruguay vs. India del Sur EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido por fecha FIFA desde el Salt Lake Stadium de Calcuta.

¿A qué hora juega Uruguay vs. India hoy?

El partido se disputará este martes 6 de octubre de 2026 en el Salt Lake Stadium, ubicado en la ciudad de Calcuta, India. Por la diferencia horaria, el encuentro comenzará durante la mañana para los aficionados de Sudamérica.

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 09:00 AM

09:00 AM Colombia: 09:00 AM

09:00 AM Ecuador: 09:00 AM

09:00 AM México: 08:00 AM

08:00 AM Uruguay: 11:00 AM

11:00 AM Argentina: 11:00 AM

11:00 AM Brasil: 11:00 AM

11:00 AM Chile: 11:00 AM

11:00 AM Venezuela: 10:00 AM

10:00 AM India (local): 07:30 PM

¿Qué canal transmite el partido Uruguay vs. India en vivo?

Los derechos de transmisión para este amistoso internacional varían según el territorio. Las señales confirmadas para seguir el compromiso son:

Uruguay: El partido será transmitido por DSports, AUF TV y Antel TV .

El partido será transmitido por . Perú y otros países de Sudamérica: El partido será transmitido por DSports , canal disponible en la parrilla de programación de DirecTV.

El partido será transmitido por , canal disponible en la parrilla de programación de DirecTV. España: El encuentro será transmitido por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Uruguay vs. India online por streaming?

Las opciones para seguir el partido por internet dependerán de los derechos digitales disponibles en cada país.

Uruguay: El encuentro podrá seguirse a través de DGO .

El encuentro podrá seguirse a través de . Perú y otros países de Sudamérica: El partido se podrá seguir mediante la señal de DGO.

Alineaciones probables del Uruguay vs. India

Uruguay : Thiago Cardozo; Santiago Mouriño, José María Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur y Rodrigo Zalazar; Facundo Pellistri, Martín Satriano y Maximiliano Araújo.

: Thiago Cardozo; Santiago Mouriño, José María Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur y Rodrigo Zalazar; Facundo Pellistri, Martín Satriano y Maximiliano Araújo. India: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese, Akash Mishra; Anirudh Thapa, Lalengmawia Ralte, Manvir Singh; Sahal Abdul Samad, Ashique Kuruniyan y Ryan Williams