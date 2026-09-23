Uruguay vs. Japón se enfrentan este jueves 24 de septiembre por un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 5:05 a.m. (hora peruana) y pondrá frente a frente a dos selecciones que aprovecharán esta jornada internacional para continuar con su preparación. ¿A qué hora juega Uruguay vs. Japón HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Uruguay vs. Japón el jueves 24 de septiembre por amistoso internacional de fecha FIFA.

¿Qué canal transmite Uruguay vs. Japón EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Uruguay vs. Japón EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 24 de septiembre del 2026.

En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, el partido de Uruguay vs. Japón será transmitido por DirecTV y también podrá seguirse vía streaming a través de DGO.

Por otro lado, en Uruguay, el encuentro será transmitido por AUF TV, Antel TV y Flow TV, plataformas que permitirán seguir el amistoso internacional de la Fecha FIFA.

Mientras que en Estados Unidos, el compromiso entre Uruguay y Japón será transmitido por Telemundo Deportes.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Japón por el amistoso internacional 2026?

Perú / Colombia / Ecuador: 5:05 a.m.

5:05 a.m. Chile / Venezuela: 6:05 a.m.

6:05 a.m. Argentina / Uruguay: 7:05 a.m.

7:05 a.m. Japón: 7:05 p.m.

7:05 p.m. Estados Unidos (ET): 6:05 a.m.

6:05 a.m. España: 12:05 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. Japón por el amistoso internacional 2026

Perú 5:05 a.m. DirecTV y DGO Colombia 5:05 a.m. DirecTV y DGO Ecuador 5:05 a.m. DirecTV y DGO Chile 6:05 a.m. DirecTV y DGO Venezuela 6:05 a.m. DirecTV y DGO Argentina 7:05 a.m. DirecTV y DGO Uruguay 7:05 a.m. AUF TV, Antel TV y Flow TV Estados Unidos 6:05 a.m. Telemundo Deportes

Canales, horarios y dónde ver Uruguay vs. Japón EN VIVO por el amistoso internacional 2026

Fecha: Jueves 24 de septiembre del 2026.

Jueves 24 de septiembre del 2026. Partido: Uruguay vs. Japón.

Uruguay vs. Japón. Hora: 7:05 a.m. (Uruguay); 5:05 a.m. (Perú).

7:05 a.m. (Uruguay); 5:05 a.m. (Perú). Canales TV: DirecTV, AUF TV, Antel TV, Flow TV y Telemundo Deportes.

DirecTV, AUF TV, Antel TV, Flow TV y Telemundo Deportes. Streaming: DGO.

DGO. Competencia: Amistoso internacional por Fecha FIFA.

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Uruguay vs. Japón podrá seguirse EN VIVO por DirecTV. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de verlo vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre Uruguay vs. Japón será transmitido EN VIVO por DirecTV y vía streaming mediante DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Uruguay vs. Japón será transmitido EN VIVO por DirecTV y también estará disponible vía streaming a través de DGO.

DirecTV

DGO

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en México?

En México, no se ha indicado un canal de transmisión para el amistoso entre Uruguay y Japón dentro de la información proporcionada.

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido entre Uruguay vs. Japón podrá verse EN VIVO por AUF TV, Antel TV y Flow TV.

AUF TV

Antel TV

Flow TV

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Uruguay vs. Japón será transmitido EN VIVO por Telemundo Deportes.

Telemundo Deportes