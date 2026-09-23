Por Rogger Fernández

vs. se enfrentan este jueves 24 de septiembre por un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 5:05 a.m. (hora peruana) y pondrá frente a frente a dos selecciones que aprovecharán esta jornada internacional para continuar con su preparación. ¿A qué hora juega Uruguay vs. Japón HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Uruguay vs. Japón el jueves 24 de septiembre por amistoso internacional de fecha FIFA.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Uruguay vs. Japón el jueves 24 de septiembre por amistoso internacional de fecha FIFA.

¿Qué canal transmite Uruguay vs. Japón EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Uruguay vs. Japón EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 24 de septiembre del 2026.

En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, el partido de Uruguay vs. Japón será transmitido por DirecTV y también podrá seguirse vía streaming a través de DGO.

Por otro lado, en Uruguay, el encuentro será transmitido por AUF TV, Antel TV y Flow TV, plataformas que permitirán seguir el amistoso internacional de la Fecha FIFA.

Mientras que en Estados Unidos, el compromiso entre Uruguay y Japón será transmitido por Telemundo Deportes.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Japón por el amistoso internacional 2026?

  • Perú / Colombia / Ecuador: 5:05 a.m.
  • Chile / Venezuela: 6:05 a.m.
  • Argentina / Uruguay: 7:05 a.m.
  • Japón: 7:05 p.m.
  • Estados Unidos (ET): 6:05 a.m.
  • España: 12:05 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. Japón por el amistoso internacional 2026

Perú5:05 a.m.DirecTV y DGO
Colombia5:05 a.m.DirecTV y DGO
Ecuador5:05 a.m.DirecTV y DGO
Chile6:05 a.m.DirecTV y DGO
Venezuela6:05 a.m.DirecTV y DGO
Argentina7:05 a.m.DirecTV y DGO
Uruguay7:05 a.m.AUF TV, Antel TV y Flow TV
Estados Unidos6:05 a.m.Telemundo Deportes

Canales, horarios y dónde ver Uruguay vs. Japón EN VIVO por el amistoso internacional 2026

  • Fecha: Jueves 24 de septiembre del 2026.
  • Partido: Uruguay vs. Japón.
  • Hora: 7:05 a.m. (Uruguay); 5:05 a.m. (Perú).
  • Canales TV: DirecTV, AUF TV, Antel TV, Flow TV y Telemundo Deportes.
  • Streaming: DGO.
  • Competencia: Amistoso internacional por Fecha FIFA.

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Uruguay vs. Japón podrá seguirse EN VIVO por DirecTV. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de verlo vía streaming a través de DGO.

  • DirecTV
  • DGO

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre Uruguay vs. Japón será transmitido EN VIVO por DirecTV y vía streaming mediante DGO.

  • DirecTV
  • DGO

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Uruguay vs. Japón será transmitido EN VIVO por DirecTV y también estará disponible vía streaming a través de DGO.

  • DirecTV
  • DGO

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en México?

En México, no se ha indicado un canal de transmisión para el amistoso entre Uruguay y Japón dentro de la información proporcionada.

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Uruguay?

En Uruguay, el partido entre Uruguay vs. Japón podrá verse EN VIVO por AUF TV, Antel TV y Flow TV.

  • AUF TV
  • Antel TV
  • Flow TV

¿En qué canal transmiten Uruguay vs. Japón EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Uruguay vs. Japón será transmitido EN VIVO por Telemundo Deportes.

  • Telemundo Deportes
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