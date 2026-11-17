Uruguay y República Dominicana se enfrentan por amistoso FIFA en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El partido se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 a partir de las 6:30 PM (hora peruana) y 5:30 PM (hora uruguaya). El equipo dirigido por Diego Forlán llega con gran impulso tras vencer 2-1 a Argentina en Buenos Aires el pasado 13 de noviembre. Para este cierre de año, la Celeste desafectó a Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela debido a compromisos clave en sus clubes. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Uruguay vs. República Dominicana? DirecTV, AUF TV y Flow transmite el partido en Uruguay por TV Abierta, streaming y cable.

Revisa los canales que transmiten Uruguay vs. República Dominicana EN VIVO y dónde ver ONLINE el partido amistoso desde el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. / JUAN MANUEL BAEZ

¿Cuándo juegan Uruguay vs. República Dominicana por partido amistoso?

El partido amistoso entre Uruguay y República Dominicana se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil.

¿A qué hora juega Uruguay vs. República Dominicana HOY por partido amistoso?

El partido de Uruguay vs. República Dominicana se jugará a partir de las 8:30 PM (hora uruguaya) y 6:30 PM (hora peruana) este martes 17 de noviembre del 2026.

¿En qué canales TV transmiten Uruguay vs. República Dominicana EN VIVO por partido amistoso?

El partido entre Uruguay vs. República Dominicana será transmitido a través de DirecTV, AUF TV y Flow para todo Uruguay.

¿Dónde ver Uruguay vs. República Dominicana ONLINE por partido amistoso?

Para que puedas ver el partido de Uruguay vs. República Dominicana por streaming ONLINE, tendrás que sintonizar DGO, AUF TV y Flow en Uruguay.