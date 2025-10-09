¿Dónde ver Uruguay vs. República Dominicana EN VIVO y EN DIRECTO? La ‘Celeste’ enfrenta al combinado centroamericano por partido amistoso de fecha FIFA. El equipo de Marcelo Bielsa llega a este encuentro tras haber clasificado directamente al Mundial 2026; mientras que su rival se prepara para conseguir un cupo a la cita mundialista.

Para que puedas ver el partido entre Uruguay vs. República Dominicana, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de ver en distintas regiones. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Malasia.

¿Dónde ver Uruguay vs. República Dominicana EN VIVO HOY?

El partido de Uruguay vs. República Dominicana por el amistoso internacional de este viernes 10 de octubre del 2025, será transmitido en Uruguay por NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, DIRECTV Sports TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV y Flow TV.

¿Cómo ver Uruguay vs. República Dominicana ONLINE?

El partido de Uruguay vs. República Dominicana por el amistoso internacional de este viernes 10 de octubre del 2025 podrá seguirse online mediante las plataformas de streaming como DGO y AUFTV.

Canal que pasa el partido en República Dominicana

En República Dominicana, la señal encargada de transmitir el duelo amistoso ante Uruguay es CDN Deportes.

¿A qué hora juega Uruguay vs. República Dominicana?

El partido de Uruguay vs. República Dominicana por amistoso FIFA se jugará este viernes 10 de octubre del 2025 a las 7:45 a.m. (hora de Perú). En Uruguay, el partido arranca a las 9:45 a.m.; mientras que en República Dominicana el duelo va desde las 8:45 a.m.