Valencia choca ante Atlético de Madrid por la tercera fecha de LaLiga Santander este lunes 29 de agosto. Aquí te informaremos sobre todas las incidencias, así como los horarios a nivel mundial y los canales de TV para ver el partido entre españoles en vivo y en directo.

El Valencia y el Atlético de Madrid se miden en Mestalla, lugar donde Diego Simeone y Gennaro Gattuso pondrán a prueba sus proyectos en un duelo de alta intensidad y aspecto vibrante.

El Valencia espera la llegada de Bryan Gil como cedido y, sobre todo, de concretar el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani, así como de las posibles salidas de Maxi Gómez y Marcos Andre, aunque se espera a uno de los dos en el once inicial de este lunes.

VALENCIA VS. ATLÉTICO DE MADRID: HORARIOS

Perú - 15:00 horas

Colombia - 15:00 horas

México - 15:00 horas

Ecuador - 15:00 horas

Paraguay - 16:00 horas

Venezuela - 16:00 horas

Chile - 16:00 horas

Uruguay - 17:00 horas

Argentina - 17:00 horas

Brasil - 17:00 horas

España - 22:00 horas

Tras la derrota de la pasada jornada en San Mamés, el Valencia buscará un nuevo triunfo en su feudo, para lo que deberá mejorar sus prestaciones ofensivas, ya que tan solo ha marcado un gol en los dos primeros partidos. Y de penalti.

Por otro lado, el Atlético aguarda la incorporación de Sergio Reguilón, a préstamo desde el Tottenham, para suplir la salida de Renan Lodi al Nottingham Forest en la cuenta atrás ya para el cierre del mercado, el próximo jueves, sin intuir más movimientos.

HISTORIAL RECIENTE DE VALENCIA VS. ATLÉTICO DE MADRID

Respecto a las últimas visitas del Atlético al Valencia, los ‘colchoneros’ no caen desde hace siete partidos como visitante, aunque sólo ganó en una de las cinco más recientes; la más cercana aquel 3-3 que concedió a última hora en noviembre, con dos goles a última hora de su adversario.

¿DÓNDE VER VALENCIA VS. ATLÉTICO DE MADRID?

Perú - Directv Sports

Colombia - Directv Sports

México - Blue to Go Video Everywhere

Ecuador - Directv Sports

Paraguay - Directv Sports

Venezuela -- Directv Sports

Chile - Directv Sports

Uruguay- Directv Sports

Argentina - Directv Sports

Brasil - Now Net e Claro

España - Movistar LaLiga

El 0-2 del pasado domingo en el Metropolitano presiona al Atlético más de lo que está de por sí siempre. No hay margen para el descuido, casi ni para el error.

A seis puntos de la cima de la clasificación con el encuentro menos en Mestalla, donde acude entre los contrastes de sus tres victorias sólo en sus seis últimas salidas o los siete triunfos en sus diez visitas más recientes, de las que sostuvo su meta imbatida en cinco. En 2022, ganó fuera ocho de catorce duelos.

ALINEACIONES PROBABLES POR LALIGA

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Gabriel Paulista o Cömert, Diakhaby, Lato; Guillamón, Carlos Soler, Musah; Samu Castillejo, Lino, Marcos Andre.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Witsel, Reinildo, Saúl; De Paul, Kondogbia, Koke; Joao Félix, Morata.