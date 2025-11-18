¿Qué canales transmiten Venezuela vs. Australia EN VIVO? Venezuela busca no cometer los mismos errores que la dejaron fuera de la Copa del Mundo con Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino.

Los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido en el Chase Stadium.

¿Dónde ver Venezuela vs. Canadá EN VIVO HOY?

El partido de Venezuela vs. Canadá por el amistoso internacional de este martes 18 de noviembre del 2025, será transmitido en Venezuela por Televen y Simple TV.

¿Cómo ver Venezuela vs. Australia HOY EN DIRECTO, en EEUU?

Para ver en Estados Unidos el partido de Venezuela vs. Canadá por el amistoso FIFA tienes 2 opciones: la primera es por la señal de Fanatiz.

Luego, el siguiente canal que pasa el partido de Venezuela es FOX Sports.

Canal que pasa el partido en Venezuela

La señal encargada de transmitir este duelo de la selección de Venezuela ante Canadá del mundo es Televen y Simple TV.

No te pierdas la transmisión vía streaming. Solo debes ingresar al sitio web de SimpleTV para poder seguir la mejor programación de la televisión venezolana EN VIVO y GRATIS desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV y Tablet.

¿Qué canal transmite el partido en Canadá?

En Canadá, la transmisión del partido amistoso entre la Venezuela vs. Australia, lo podrás ver a través de Fanatiz. Sin embargo, si deseas verlo por streaming, podrás seguir a través de OneSoccer y TSN1.