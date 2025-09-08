¿Dónde ver Venezuela vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO? La Vinotinto medirá fuerzas ante los cafeteros por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericana 2026. El conjunto venezolano necesita de los 3 puntos para asegurar su pase al repechaje de la Copa del Mundo.

Por otro lado, la selección colombiana dirigida por Néstor Lorenzo, llega de apabullar 3-0 a Bolivia y confirmar su presencia en el próximo Mundial, luego de largos 8 años, donde no pudieron participar.

Para que puedas ver el partido entre Venezuela vs. Colombia, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de Venezuela vs. Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el Estadio Monumental de Maturín.

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia EN VIVO GRATIS?

El partido de Venezuela vs. Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido por el canal de Venevisión y Televen en toda Venezuela, en Colombia será transmitido por Gol Caracol y RCN. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Venezuela vs Colombia HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: TyC Sports

En Paraguay lo pasa: Hei

En Uruguay lo pasa: DirecTV, AUF TV y Antel TV

En Chile lo pasa: Chilevisión y Disney+

En Ecuador lo pasa: ECDF

En Venezuela lo pasa: Televen y Venevisión

En Perú lo pasa: Movistar Eventos

En Brasil lo pasa: Globo

En Colombia lo pasa: Gol Caracol y RCN

En Bolivia lo pasa: Tigo Sports

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz

¿Cómo ver partido Venezuela vs Colombia en Perú?

El partido de Venezuela vs. Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Perú por Movistar Eventos.

¿En dónde televisan partido Venezuela vs Colombia EN DIRECTO, en Colombia?

El partido de Venezuela vs. Colombia en vivo por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Colombia por Gol Caracol y RCN.

¿En qué canales ver partido Venezuela vs Colombia en Venezuela?

El partido de Venezuela vs. Colombia en vivo por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Venezuela por Televen y Venevisión.

¿Cómo ver partido Venezuela vs Colombia en Estados Unidos?

El partido de Venezuela vs. Colombia en vivo por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz.