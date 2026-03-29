Venezuela y Uzbekistán se enfrentan este lunes 30 de marzo del 2026 en partido por la FIFA Series 2026 en el Estadio Bunyodkor de Taskent. En su último amistoso, la ‘Vinotinto’ goleó 4-1 a Trinidad y Tobago, y ahora encara este compromiso decidida a conseguir otra victoria que le permita agarrar confianza para los próximos compromisos. Por otro lado, Uzbekistán se alista para su participación en el Mundial 2026 y enfrentará a un equipo sudamericano que siempre es complicado. A continuación, repasa los horarios, en qué canal ver partido y dónde mirar ONLINE el partido.

¿Dónde ver Venezuela vs Uzbekistán por la FIFA Series 2026?

El partido de Venezuela vs Uzbekistán será transmitido a través de Gol Televen y Venevisión para toda Colombia por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de DAZN.

Podrás ver el partido de la selección venezolana por señal abierta en los canales de Televen y Venevisión. Por cable, el amistoso va por los diferentes cableoperadores que cuentan Televen y Venevisión como: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de DAZN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Venezuela vs Uzbekistán y los horarios para ver la FIFA Serie 2026 en el Estadio Bunyodkor este lunes 30 de marzo.

¿A qué hora juega Venezuela vs Uzbekistán HOY por la FIFA Series 2026?

El partido de Venezuela vs Uzbekistán por la FIFA Series 2026 empieza a las 10:00 AM de Venezuela este lunes 30 de marzo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 8:00 AM

: 8:00 AM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 AM

10:00 AM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 AM

11:00 AM Hora en España: 3:00 PM

¿Qué canal transmite Venezuela vs Uzbekistán EN VIVO por la FIFA Series 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Venezuela 10:00 AM Televen y Venevisión DAZN y FIFA+ Colombia 9:00 AM Sin canal confirmado DAZN y FIFA+ Ecuador 9:00 AM Sin canal confirmado DAZN y FIFA+ Argentina 11:00 AM Sin canal confirmado DAZN y FIFA+ México 8:00 AM Sin canal confirmado DAZN y FIFA+ Estados Unidos 10:00 AM Sin canal confirmado DAZN y FIFA+

Horario, TV y dónde ver Venezuela vs Uzbekistán EN VIVO por la FIFA Series 2026

Fecha : Lunes 30 de marzo del 2026

: Lunes 30 de marzo del 2026 Partido : Venezuela vs Uzbekistán

: Venezuela vs Uzbekistán Horario : 10:00 AM hora de Venezuela

: 10:00 AM hora de Venezuela Canal : Televen y Venevisión

: Televen y Venevisión Estadio: Bunyodkor.

¿En qué canal ver, Venezuela vs Uzbekistán en Venezuela por la FIFA Series 2026?

En Venezuela, el partido de Venezuela vs Uzbekistán será transmitido a través de Televen y Venevisión por la FIFA Series 2026.

Venezuela vs Uzbekistán se enfrentan este lunes 30 de marzo por la FIFA Series 2026.

¿En qué canal ver, Venezuela vs Uzbekistán en Estados Unidos por la FIFA Series 2026?

En Estados Unidos, el partido de Venezuela vs Uzbekistán será transmitido a través de DAZN y FIFA+ por la FIFA Series 2026.

¿En qué canal ver, Venezuela vs Uzbekistán en Argentina por la FIFA Series 2026?

En Argentina, el partido de Venezuela vs Uzbekistán será transmitido a través de DAZN por la FIFA Series 2026.

Alineaciones de Venezuela vs Uzbekistán

Venezuela: Cristopher Varela; Jon Aramburu, Luís Balbo, Diego Osío, Andrusw Araujo; Jorge Yriarte, Gleiker Mendoza, Delvin Alfonzo, Gustavo González; Alejandro Marqués y Keiber Lamadrid.

Cristopher Varela; Jon Aramburu, Luís Balbo, Diego Osío, Andrusw Araujo; Jorge Yriarte, Gleiker Mendoza, Delvin Alfonzo, Gustavo González; Alejandro Marqués y Keiber Lamadrid. Uzbekistán: Utkir Yusupov; Umarbek Eshmurodov, Rustamjon Ashurmatov, Jakhongir Urozov; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Khojiakbar Alijonov; Oston Urunov, Azizjon Ganiev y Eldor Shomurodov.