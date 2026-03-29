Venezuela y Uzbekistán se enfrentan este lunes 30 de marzo del 2026 en partido por la FIFA Series 2026 en el Estadio Bunyodkor de Taskent. En su último amistoso, la ‘Vinotinto’ goleó 4-1 a Trinidad y Tobago, y ahora encara este compromiso decidida a conseguir otra victoria que le permita agarrar confianza para los próximos compromisos. Por otro lado, Uzbekistán se alista para su participación en el Mundial 2026 y enfrentará a un equipo sudamericano que siempre es complicado. A continuación, repasa los horarios, en qué canal ver partido y dónde mirar ONLINE el partido.
¿Dónde ver Venezuela vs Uzbekistán por la FIFA Series 2026?
El partido de Venezuela vs Uzbekistán será transmitido a través de Gol Televen y Venevisión para toda Colombia por amistoso FIFA. En Estados Unidos, el amistoso va a través de DAZN.
Podrás ver el partido de la selección venezolana por señal abierta en los canales de Televen y Venevisión. Por cable, el amistoso va por los diferentes cableoperadores que cuentan Televen y Venevisión como: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Por streaming, podrás seguir el partido amistoso a través de DAZN.
¿A qué hora juega Venezuela vs Uzbekistán HOY por la FIFA Series 2026?
El partido de Venezuela vs Uzbekistán por la FIFA Series 2026 empieza a las 10:00 AM de Venezuela este lunes 30 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 AM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 AM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 AM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 AM
- Hora en España: 3:00 PM
¿Qué canal transmite Venezuela vs Uzbekistán EN VIVO por la FIFA Series 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Venezuela
|10:00 AM
|Televen y Venevisión
|DAZN y FIFA+
|Colombia
|9:00 AM
|Sin canal confirmado
|DAZN y FIFA+
|Ecuador
|9:00 AM
|Sin canal confirmado
|DAZN y FIFA+
|Argentina
|11:00 AM
|Sin canal confirmado
|DAZN y FIFA+
|México
|8:00 AM
|Sin canal confirmado
|DAZN y FIFA+
|Estados Unidos
|10:00 AM
|Sin canal confirmado
|DAZN y FIFA+
Horario, TV y dónde ver Venezuela vs Uzbekistán EN VIVO por la FIFA Series 2026
- Fecha: Lunes 30 de marzo del 2026
- Partido: Venezuela vs Uzbekistán
- Horario: 10:00 AM hora de Venezuela
- Canal: Televen y Venevisión
- Estadio: Bunyodkor.
¿En qué canal ver, Venezuela vs Uzbekistán en Venezuela por la FIFA Series 2026?
En Venezuela, el partido de Venezuela vs Uzbekistán será transmitido a través de Televen y Venevisión por la FIFA Series 2026.
¿En qué canal ver, Venezuela vs Uzbekistán en Estados Unidos por la FIFA Series 2026?
En Estados Unidos, el partido de Venezuela vs Uzbekistán será transmitido a través de DAZN y FIFA+ por la FIFA Series 2026.
¿En qué canal ver, Venezuela vs Uzbekistán en Argentina por la FIFA Series 2026?
En Argentina, el partido de Venezuela vs Uzbekistán será transmitido a través de DAZN por la FIFA Series 2026.
Alineaciones de Venezuela vs Uzbekistán
- Venezuela: Cristopher Varela; Jon Aramburu, Luís Balbo, Diego Osío, Andrusw Araujo; Jorge Yriarte, Gleiker Mendoza, Delvin Alfonzo, Gustavo González; Alejandro Marqués y Keiber Lamadrid.
- Uzbekistán: Utkir Yusupov; Umarbek Eshmurodov, Rustamjon Ashurmatov, Jakhongir Urozov; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Khojiakbar Alijonov; Oston Urunov, Azizjon Ganiev y Eldor Shomurodov.