Conoce dónde se puede ver el partido WSG Tirol vs Real Madrid en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck (Austria). Revisa en qué canales y plataformas online puedes mirar la transmisión por TV y streaming. A continuación, descubre cuáles son las señales que transmiten en vivo y en línea.
MIRA | Real Madrid vs Tirol EN VIVO: a qué hora es y dónde ver partido amistoso
Dónde ver WSG Tirol vs Real Madrid
Estos son los canales y plataformas que tienen los derechos para transmitir partido de preparación entre WSG Tirol y Real Madrid. Si quieres ver la transmisión del partido tienes más de una alternativa.
- Perú: Real Madrid TV
- España: La 1 TVE, RTVE Play, Real Madrid TV
- México: Real Madrid TV
- Estados Unidos: Real Madrid TV
- Costa Rica: Real Madrid TV
- Brasil: Real Madrid TV
- Argentina: Real Madrid TV
- Colombia: Real Madrid TV
- Chile: Real Madrid TV
- Venezuela: Real Madrid TV
- Ecuador: Real Madrid TV
- Costa Rica: Real Madrid TV
- Honduras: Real Madrid TV
- Guatemala: Real Madrid TV
- El Salvador: Real Madrid TV