Mira la lista de canales y plataformas para ver el partido amistoso WSG Tirol vs. Real Madrid hoy.
Redacción EC

Conoce dónde se puede ver el en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck (Austria). Revisa en qué canales y plataformas online puedes mirar la transmisión por TV y streaming. A continuación, descubre cuáles son las señales que transmiten en vivo y en línea.

Dónde ver WSG Tirol vs Real Madrid

Estos son los canales y plataformas que tienen los derechos para transmitir partido de preparación entre WSG Tirol y Real Madrid. Si quieres ver la transmisión del partido tienes más de una alternativa.

  • Perú: Real Madrid TV
  • España: La 1 TVE, RTVE Play, Real Madrid TV
  • México: Real Madrid TV
  • Estados Unidos: Real Madrid TV
  • Costa Rica: Real Madrid TV
  • Brasil: Real Madrid TV
  • Argentina: Real Madrid TV
  • Colombia: Real Madrid TV
  • Chile: Real Madrid TV
  • Venezuela: Real Madrid TV
  • Ecuador: Real Madrid TV
  • Costa Rica: Real Madrid TV
  • Honduras: Real Madrid TV
  • Guatemala: Real Madrid TV
  • El Salvador: Real Madrid TV

