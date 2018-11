Dorados, de Diego Maradona, recibirá a Atlético San Luis este jueves (10:00 p.m. de Perú / 9:00 p.m. de México EN VIVO ONLINE vía ESPN) en el Estadio Banorte, por la ida de la final del Ascenso MX.

Con Diego Maradona a la cabeza, Dorados recibirá a Atlético San Luis en la primera batalla a disputarse en Culiacán. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por el ascenso a la Primera División azteca.

Dorados vs. Atlético San Luis EN VIVO ONLINE: horarios del partido

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (viernes 30 de noviembre)

Argentina - 12:00 a.m. (viernes 30 de noviembre)

Uruguay - 12:00 a.m. (viernes 30 de noviembre)

Paraguay - 12:00 a.m. (viernes 30 de noviembre)

España - 4:00 a.m. (viernes 30 de noviembre)

Después de ganar seis partidos, empatar uno y perder uno en la fase regular en la que sacó a los Dorados de una crisis, Maradona se ha situado a las puertas de ganar el Ascenso y tratará de sacar provecho de la condición de local ante un rival de buen nivel.



En la fase de los ocho mejores, el equipo de Sinaloa ha sobresalido por los goles en momentos decisivos. En cuartos de final derrotó 1-0 a los Mineros de Zacatecas, con un tanto del ecuatoriano Vinicio Angulo en el partido de vuelta. Y en semifinales eliminó al líder Juárez por 2-1 con anotaciones del argentino Jorge Córdoba y el mexicano Raúl Sandoval en el partido disputado en Culiacán.



Será un duelo rodeado de expectativas porque el Atlético San Luis mostró un buen desempeño como visitante en la fase regular al sumar tres triunfos, dos empates y una derrota. En cuartos de final aseguró la victoria ante los Cimarrones al ganar 1-3 a domicilio.



San Luis, dirigido por el mexicano Luis Sosa, posee equilibrio en todas las líneas. En la fase regular mostró la mejor defensa con solo 10 goles encajados y su ofensiva funcionó en los momentos claves, comandada por el argentino Nicolás Ibañez, líder de los anotadores del campeonato.



El duelo entre los goleadores Angulo e Ibañez será un aderezo adicional en el duelo que tendrá su partido crucial, el próximo domingo en San Luis.

Dorados vs. Atlético San Luis: probables alineaciones

Dorados: Gaspar Servio, Diego Barbosa, Jesús Chávez, Raúl Sandoval, Cristhian Báez, Fernando Arce, Edson Rivera, Jesús Escoboza, Julio Nava, Vinicio Angulo y Jorge Córdoba.



Atlético San Luis: Felipe Rodríguez, Matías Catalán, Mario Álvarez, Unai Bilbao, Enrique López, Juan Castro, Jorge Sánchez, Noe Maya, Fernando Madrigal, Nicolás Ibáñez e Ian González.



Con información de EFE