Dorados vs. San Luis EN VIVO ONLINE vía Sky HD: juegan por el título del Clausura Liga de Ascenso MX

Dorados vs. San Luis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Dorados vs. San Luis este domingo 05 de mayo, por la final (vuelta) del Clausura de la Liga de Ascenso MX, en el estadio Alfonso Lastras de la ciudad de San Luis Potosí, desde las 8:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este encuentro será transmitido por la señal de Sky HD para México y Centroamérica. Streaming vía Blue To Go Video Everywhere.

Dorados visita este domingo a San Luis por el título del Clausura Liga de Ascenso MX. (Foto: Reuters)

Dorados y San Luis ponen en juego este domingo el título del Clausura de la Liga de Ascenso MX, luego de empatar 1-1 en el duelo de ida disputado en Culiacán. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El jueves en el estadio Banorte, el equipo sanluisino rescató la igualada 1-1 y estuvo cerca de vencer a los Dorados de Sinaloa en los últimos minutos del juego de ida.



Con ese resultado, si el Atlético San Luis, que se proclamó campeón del Apertura 2018, logra el bicampeonato el domingo, alcanzaría el ascenso automático a la primera división Liga MX.



Por este motivo, los Dorados de Diego Maradona están obligados a ganar el partido de vuelta para forzar una serie (ida y vuelta) por el ascenso a dos partidos ante el mismo rival.

Aunque ha dirigido a clubes argentinos, así como a su selección, además de equipos en los Emiratos Árabes Unidos, Maradona no ha podido hasta ahora ganar un título como entrenador.



En el pasado Apertura 2018, su primer torneo con Dorados, estuvo cerca de lograr un primer campeonato, pero la oportunidad se le fue al perder la final ante el mismo Atlético San Luis.



El jueves, tras empatar el partido de ida de esta nueva final, Maradona terminó con una desazón al tener que ir a resolver la eliminatoria en cancha ajena.



"La única pelota de ellos en el área fue gol", resumió Maradona sobre el juego anterior y garantizó que su equipo saldrá echado al frente el domingo en el juego decisivo. "El resultado nos condena porque vamos siempre adelante y pese a eso seremos los mismos de siempre, no vamos a caernos".

Por su lado, el mexicano Alfonso Sosa, el entrenador del Atlético San Luis, va por su cuarto título de liga en el ascenso para sumarlo a los que ya consiguió con los Leones Negros, el Necaxa y su actual equipo.



Además va por su tercer ascenso, pues a los Leones de la Universidad de Guadalajara y a los Rayos necaxistas ya los subió a primera división.

Dorados vs. San Luis - horarios en el mundo

20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:00 horas en Venezuela, Bolivia

22:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

04:00 horas del lunes en España, Italia, Francia, Alemania

Dorados vs. San Luis - alineaciones probables

Dorados: Gaspar Servio, Jesús Chávez, Cristian Báez, Diego Barbosa, Amaury Escoto, Jesús Escoboza, Fernando Elizari, Fernando Arce, José Lugo, Julio Nava, Fabián Bordagaray.



San Luis: Felipe Rodríguez, Mario Abrante, Unai Bilbao, Matías Catalán, Cadete, Noe Maya, Jorge Sánchez, Fernando Madrigal, Juan Castro, Ian González, Nicolás Ibáñez.



Con información de AFP