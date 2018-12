Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach EN VIVO: duelo por la Bundesliga 2018 | EN DIRECTO Dortmund vs. Mönchengladbach EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ HOY el partido por la jornada 17 entre Dortmund vs. Mönchengladbach en el Signal Iduna Park por la Bundesliga.

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach se miden por la Bundesliga. (Foto: AFP)