En los últimos días, la ilusión de los hinchas del Tigres UANL fue en ascenso al rumorearse que el club estaría en negociaciones con Douglas Costa y Franco Cervi para dar el ‘batacazo’ durante el mercado de pases. Ante ello, Antonio Sancho salió al frente a aclarar la situación.

“Yo no lo llamé, pero si me dices Douglas Costa, me encantaría. Yo no le marqué. Claro que a todos les gustaría, que se pueda es diferente”, precisó Sancho para RG La Deportiva.

Asimismo, el gerente deportivo afirmó que vienen siguiendo hace algunas temporadas a Franco Cervi, jugador que milita actualmente en el Benfica de Portugal.

“También salió lo de él. Lo hemos visto desde hace tres torneos y no viene. Ahorita sale porque empezamos la etapa de rumores y no voy a decir quién viene porque complica las negociaciones”, aseguró.

