Por Redacción EC

DSPORTS, la señal del holding Waiken ILW, renovó su alianza estratégica de largo plazo con LALIGA y continuará transmitiendo en vivo los mejores partidos del fútbol español, consolidando así su propuesta de contenidos para los millones de fanáticos del deporte en Sudamérica.

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