DSPORTS, la señal del holding Waiken ILW, renovó su alianza estratégica de largo plazo con LALIGA y continuará transmitiendo en vivo los mejores partidos del fútbol español, consolidando así su propuesta de contenidos para los millones de fanáticos del deporte en Sudamérica.

El acuerdo de adquisición de derechos audiovisuales se extendió por seis temporadas, desde la 2026/27 hasta la 2031/32, para que DSPORTS siga compartiendo lo mejor de LALIGA EA SPORTS en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

A partir del 15 de agosto, a través del ecosistema de las señales DSPORTS, presentes en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO, los amantes del fútbol podrán disfrutar de toda la emoción del fútbol español y seguir a grandes clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Sevilla FC, Valencia CF, entre otros.

La nueva temporada volverá a ofrecer citas imprescindibles como ELCLÁSICO, el derbi de Madrid y EL GRAN DERBI de Sevilla, además de la lucha por el título, la clasificación para las competiciones europeas, el descenso y todas las historias que se desarrollarán a lo largo de las 38 jornadas.

“La continuidad de estas alianzas estratégicas dan cuenta del liderazgo de DSPORTS en Sudamérica. Fuimos la única señal que transmitió los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, y seguimos ofreciendo las mejores coberturas y las emisiones en vivo de los eventos deportivos más convocantes”, destacó Hernán Bidegain, director regional de Contenidos Originales y Programación de DSPORTS.

La impronta sudamericana que potencia el fútbol en España

Cada semana, los aficionados sudamericanos pueden seguir a jugadores de sus propios países compitiendo en algunos de los clubes más importantes de España. Esta presencia refuerza una relación que va más allá de la emisión de los partidos y convierte a LALIGA en una competición especialmente cercana para el público latinoamericano.

Actualmente, Argentina es el país latinoamericano con mayor representación en LALIGA, con 20 futbolistas, mientras que Uruguay cuenta con 12 jugadores. Además, siete integrantes de la selección argentina que disputó el Mundial de 2026 juegan en LALIGA, más que en cualquier otra liga del mundo. Figuras como Julián Álvarez, Fede Valverde, Ronald Araújo, Giuliano Simeone, Cucho Hernández o Jon Aramburu continúan fortaleciendo cada jornada la conexión entre la competición y millones de aficionados en Sudamérica.