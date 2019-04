DT de Binacional molesto por no poder jugar ante Independiente en Juliaca | VIDEO

El entrenador del Deportivo Binacional, Javier Arce, no ocultó su decepción por la decisión de la Conmebol de no permitir que el partido de vuelta por la primera ronda de la Copa Sudamericana ante Independiente de Argentina se dispute en la ciudad de Juliaca.

"La ilusión de la gente es que su equipo juegue en su ciudad y es lamentable que no se acepte jugar en la ciudad de Juliaca, que tiene un bonito estadio y que reúne todas las condiciones para un partido internacional. Lo único es que dicen es que no hay luz (artificial), pero el fútbol también se juega de día. Ese es el argumento y yo discrepo con eso. La luz no puede ser el argumento para quitarle la ilusión de un pueblo de disfrutar de un torneo internacional. Esa era la ilusión de Puno o de Juliaca", indicó el entrenador peruano, luego de la derrota por 4-1 en campo del Independiente argentino.

"Hay muchos partidos de copa que se juegan de día. En Uruguay, en Colombia y en Venezuela se juega de día. Si hablamos que el deportes es un vínculo de unión y de alegría en cada pueblo, entonces es lamentable que a Juliaca no le permitan ser local. Solo por no tener luz artificial no se juega fútbol. Lamentable. Las reglas son así, lo vamos a aceptar, pero eso no significa que callemos", agregó.

La revancha entre Binacional e Independiente se jugaría el próximo miércoles 1 de mayo en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.