El Mundial de Talla Baja 2026 también está dejando imágenes espectaculares dentro de la cancha. Esta vez, el protagonista fue el brasileño Duduzinho, quien convirtió un auténtico golazo de tijera durante la victoria de Brasil por 3-2 frente a Jordania. La anotación, por su espectacular ejecución, fue comparada con aquellas que suelen competir por el Premio Puskás.

La acción se produjo este lunes 23 de noviembre, durante la segunda jornada de la Copa del Mundo de Futsal de Talla Baja, disputada en Rabat, Marruecos. Duduzinho sorprendió con una definición acrobática que rápidamente llamó la atención de los aficionados y se convirtió en uno de los momentos más comentados del campeonato.

Duduzinho y una espectacular tijera en el Mundial de Talla Baja

El futbolista brasileño protagonizó una de las mejores acciones de la jornada al conectar una espectacular tijera para enviar el balón al fondo de la red. La ejecución destacó por su dificultad técnica y precisión, en una jugada que recordó a los goles que suelen ser candidatos al Premio Puskás de la FIFA.

El tanto fue parte del triunfo de Brasil por 3-2 sobre Jordania, resultado que permitió al seleccionado sudamericano conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo. En su debut, la Canarinha también había ganado por el mismo marcador frente a Irak.

Mundial de Talla Baja: el brasileño Duduzinho convirtió un golazo que da la vuelta al mundo. Foto: @equipedumaroc_tb

¿Qué es el Mundial de Talla Baja 2026 y dónde se disputa?

La Copa Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026 se desarrolla en Rabat, Marruecos, y reúne a 16 selecciones de cuatro continentes. La competición se disputa del 21 al 29 de noviembre y corresponde a la segunda edición de este certamen internacional organizado por la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB).

El campeonato busca promover la inclusión, la participación y la visibilidad del fútbol practicado por personas de talla baja. Entre los países participantes figuran Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, México, Marruecos, Paraguay y Japón, entre otros.

🤯 GOLAZO DIGNO DE PUSKÁS EN EL MUNDIAL DE TALLA BAJA 🔝 🇧🇷 Duduzinho, de Brasil, convirtió un golazo en el Mundial de Talla Baja 🎥 equipedumaroc_tb https://t.co/yH5wqE05Si — Diario Olé (@DiarioOle) November 24, 2026

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