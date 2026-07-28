La derrota de Francia en el Mundial 2026 dejó una profunda herida en Kylian Mbappé. Lejos de limitarse a un mensaje en redes sociales, el capitán de los ‘Bleus’ decidió dirigirse directamente a los aficionados con un gesto poco habitual: pagó un espacio publicitario en algunos de los principales diarios de Francia para publicar una carta abierta de agradecimiento y reflexión tras el final del torneo.

En el texto, Mbappé reconoció el dolor que le dejó la eliminación y no ocultó sus sentimientos. “Duele y seguirá doliendo, no les voy a mentir”, escribió el delantero, quien fue una de las figuras del campeonato con diez goles. “Como ustedes, soñábamos con levantar esa Copa. Lo dimos todo, pero esta vez no fue suficiente”, añadió, antes de agradecer el apoyo incondicional que recibió la selección durante toda la competencia.

El atacante del Real Madrid también quiso enviar un mensaje de esperanza de cara al futuro. “Nuestro camino está lejos de terminar”, afirmó, dejando claro que el grupo mantiene intacta la ambición de volver a competir por los títulos más importantes. Mbappé destacó el compromiso de sus compañeros y aseguró que el equipo aprenderá de este golpe para regresar más fuerte en los próximos desafíos internacionales.

Kylian Mbappé 🇫🇷 pagó un espacio publicitario en varios de los principales diarios franceses, entre ellos L’Équipe, Le Parisien, Ouest-France, La Provence, La Dépêche du Midi y La Voix du Nord para publicar una carta abierta dirigida a los franceses tras el Mundial



“No… pic.twitter.com/IQ6mJDHfTB — Veronica Brunati (@verobrunati) July 28, 2026

La carta fue recibida con emoción por los aficionados franceses y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Muchos destacaron que, en una época dominada por las publicaciones digitales, el delantero eligiera el formato de los periódicos para comunicarse con el país, un gesto interpretado como una muestra de respeto hacia los hinchas y de responsabilidad como líder de la selección.

Con apenas 27 años, Mbappé volvió a demostrar que su influencia trasciende lo que hace dentro del campo. Aunque la derrota en el Mundial dejó una cicatriz difícil de borrar, el delantero prefirió transformar la frustración en un mensaje de unidad. Su despedida no sonó a resignación, sino a una promesa: Francia volverá a intentarlo y él quiere seguir siendo el primero en liderar ese camino.

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