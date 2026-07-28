El capitán de Francia sorprendió al publicar una carta abierta dirigida a los aficionados tras la eliminación en el Mundial 2026. (Foto: AFP)
El capitán de Francia sorprendió al publicar una carta abierta dirigida a los aficionados tras la eliminación en el Mundial 2026. (Foto: AFP)
/ JOSE HERNANDEZ
Por Marco Quilca León

La derrota de Francia en el Mundial 2026 dejó una profunda herida en Kylian Mbappé. Lejos de limitarse a un mensaje en redes sociales, el capitán de los ‘Bleus’ decidió dirigirse directamente a los aficionados con un gesto poco habitual: pagó un espacio publicitario en algunos de los principales diarios de Francia para publicar una carta abierta de agradecimiento y reflexión tras el final del torneo.

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