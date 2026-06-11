El capitán de Japón, Wataru Endo, quedó por fuera del Mundial tras una lesión de la que no se pudo recuperar, y de paso anunció su retiro de la selección este jueves, tres días antes del debut del equipo nipón contra Países Bajos.

El centrocampista del Liverpool estaba concentrado con su selección en Nashville, Tennessee, pero se retiró del torneo al no sanarse de una lesión en el pie.

Su sustituto será Shuto Machino, del Borussia Mönchengladbach.

Endo, de 33 años, expresó en redes sociales su “frustración” por no poder jugar, pero confió en que su equipo causará una buena impresión en el Grupo F, que comparte con los neerlandeses, Túnez y Suecia.

“Sin duda llegará un momento en el futuro en el que Japón gane el Mundial. Así que creamos en ello y apoyemos al equipo”, escribió en X.

“Unamos la fuerza de Japón para que ese momento pueda ocurrir en este torneo en Norteamérica”.

Endo acarreaba la lesión desde un encuentro entre el Liverpool y el Sunderland en febrero, aunque había regresado el 31 de mayo con Japón en la victoria 1-0 ante Islandia, en un amistoso.