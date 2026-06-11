Resumen

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El centrocampista estaba concentrado con su selección en Nashville, pero se retiró del torneo al no sanarse de una lesión en el pie.  (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
El centrocampista estaba concentrado con su selección en Nashville, pero se retiró del torneo al no sanarse de una lesión en el pie.  (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
/ ANDY BUCHANAN
Por Redacción EC

El capitán de Japón, Wataru Endo, quedó por fuera del Mundial tras una lesión de la que no se pudo recuperar, y de paso anunció su retiro de la selección este jueves, tres días antes del debut del equipo nipón contra Países Bajos.

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