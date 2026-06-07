La selección de Brasil recibió un duro golpe a pocos días del inicio del Mundial 2026. El defensor Wesley França quedó descartado para la Copa del Mundo tras confirmarse una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo sufrida durante el amistoso ante Egipto.

Las alarmas se encendieron rápidamente en Cleveland cuando el lateral de Roma pidió el cambio apenas a los 17 minutos de juego. Wesley sintió un fuerte dolor en la ingle y abandonó el campo con evidentes gestos de molestia, generando preocupación en el comando técnico brasileño.

Aunque Brasil terminó venciendo 2-1 a Egipto, el resultado quedó en segundo plano por la situación del defensor. Tras el partido, Carlo Ancelotti ya había dejado señales poco alentadoras sobre el estado físico del jugador.

“Es una lástima perderlo. Hay que esperar a las pruebas, pero tenemos buenos jugadores para reemplazarlo”, declaró Ancelotti, anticipando lo que horas después terminaría confirmándose con el parte médico oficial.

⛔️⚠️ WESLEY PIDIÓ EL CAMBIO Y SALIÓ LESIONADO EN BRASIL. pic.twitter.com/syADQQD4BK https://t.co/MKQNmBXqap — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026

La baja de Wesley representa un problema importante para la defensa brasileña, especialmente por la falta de variantes naturales en el lateral derecho. Si bien nombres como Marquinhos o Gabriel Magalhães garantizan seguridad en la zaga central, el equipo pierde velocidad y profundidad por el carril derecho.

Para cubrir la vacante, Brasil convocó de emergencia a Éderson, volante de Atalanta, que ya había sido considerado anteriormente por Ancelotti. Mientras tanto, Danilo aparece como el principal candidato para asumir la titularidad en el lateral durante el Mundial.

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