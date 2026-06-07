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Duro golpe para Brasil: Wesley queda fuera del Mundial 2026 por lesión. (Foto: CBF)
Duro golpe para Brasil: Wesley queda fuera del Mundial 2026 por lesión. (Foto: CBF)
Por Redacción EC

La selección de Brasil recibió un duro golpe a pocos días del inicio del Mundial 2026. El defensor Wesley França quedó descartado para la Copa del Mundo tras confirmarse una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo sufrida durante el amistoso ante Egipto.

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