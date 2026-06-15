La primera destitución de un seleccionador en el Mundial 2026 ya es una realidad. La Federación de Túnez optó por poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi tras la contundente caída por 5-1 frente a Suecia en el estreno mundialista, un marcador que dejó seriamente afectadas las aspiraciones del conjunto africano en el inicio del Grupo F. Durante su gestión, el estratega dirigió cinco encuentros, registrando un balance de una victoria, una igualdad y tres derrotas.

Suecia marcó diferencias desde los primeros minutos y exhibió una clara superioridad a lo largo del encuentro, reflejada en un categórico 5-1. La selección escandinava encaminó su victoria con un doblete de Yasin Ayari y anotaciones de Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg, dejando sin capacidad de reacción a su rival. Túnez, por su parte, consiguió acortar distancias antes del descanso gracias a una definición de Omar Rekik, aunque el tanto no modificó el dominio mostrado por los europeos.

Gracias a este marcador, Suecia se instaló en solitario en la cima del Grupo F. La selección nórdica también se vio beneficiada por la igualdad 2-2 entre Países Bajos y Japón, registrada en el otro compromiso de la serie disputado en territorio texano. Con una exhibición convincente y de alto nivel competitivo, el cuadro escandinavo firmó una de las presentaciones más destacadas de la Copa del Mundo hasta el momento y comienza a posicionarse como un serio aspirante a sellar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.





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