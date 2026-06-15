Por Redacción EC

La primera destitución de un seleccionador en el Mundial 2026 ya es una realidad. La Federación de Túnez optó por poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi tras la contundente caída por 5-1 frente a Suecia en el estreno mundialista, un marcador que dejó seriamente afectadas las aspiraciones del conjunto africano en el inicio del Grupo F. Durante su gestión, el estratega dirigió cinco encuentros, registrando un balance de una victoria, una igualdad y tres derrotas.