Dybala y la revelación sobre Sampaoli en el Mundial: "Ni me saludaba" El delantero argentino aseguró que el ex DT de la Albiceleste no le dirigió la palabra en el Mundial de Rusia por motivos que desconoce. "Es raro", señaló al analizar la convivencia que tuvieron

Dybala solo disputó 22 minutos del Argentina-Croacia en Rusia 2018. (Foto: AFP) Dybala solo disputó 22 minutos del Argentina-Croacia en Rusia 2018. (Foto: AFP)