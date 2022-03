En las últimas horas, futbolistas ucranianos como Yarmolenko y Mykolenko se pronunciaron sobre la invasión que sufre su país a manos de Rusia y criticaron duramente a Artem Dzyuba, jugador del Zenit del San Petersburgo, por su silencio. Sin embargo, el ruso respondió de forma tajante y severa a través de redes sociales.

“Sé que a algunos de ustedes les gusta mostrar sus bo*** frente a la cámara (refiriéndose a la afición de Dzyuba por colgar vídeos en la red social Tiktok), pero ahora es el momento de mostrar sus bo*** en la vida real. Gracias por su atención. ¡Gloria a Ucrania!”, había publicado Yarmolenko. Por su lado, Mykolenko posteó lo siguiente: “Mientras te mantienes en silencio con tus compañeros gilipollas, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania. Estarás encerrado en tu caverna el resto de tu vida y, sobre todo, la de tus hijos. ¡Y me alegro!”.

Respuesta de Dzyuba en Instagram

“Hasta hace poco, no quería hablar sobre el tema de lo sucedido en Ucrania. Yo no quería, no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política, nunca me metí en eso y no tuve la intención de hacerlo (a diferencia de una gran cantidad de politólogos y virólogos que recientemente apareció en Internet). Pero como todo el mundo, tengo mi propia opinión. Dado que este tema me atrae desde todos los lados, lo expresaré. Estoy en contra de cualquier guerra. La guerra es una cosa espantosa. Pero también estoy en contra de la agresión y el odio humano, que cada día adquieren una especie de escala devastadora. No tengo miedo de ser ruso. Estoy orgulloso de ser ruso. Y no entiendo por qué los atletas tienen que sufrir ahora. Estoy en contra del doble rasero”, comienza diciendo el también capitán de Rusia.

“¿Por qué cuelgan a todos los perros? ¿Por qué todo el mundo ha gritado que el deporte se queda fuera de la política pero, en la primera oportunidad, cuando se trata de Rusia, este principio se olvida por completo? Repito, la guerra da miedo. En situaciones de estrés, las personas muestran su verdadera esencia, a veces negativa. Cuánta ira, suciedad y bilis se ha derramado ahora sobre todo el pueblo ruso, independientemente de su posición y profesión. ¡Esas miles de personas qué escriben insultos y amenazas, pónganse en fila! Es doblemente extraño escuchar todo esto de personas a las que Rusia les ha dado mucho, mucho en sus vidas. Todo esto solo crea más negatividad. La guerra terminará, pero las relaciones humanas permanecerán y será imposible retroceder. Mantengan esto en mente”, añade.

Finalmente, Dzyuba responde directamente a los jugadores ucranianos que lo criticaron. “A algunos colegas que sientan sus traseros en mansiones en Inglaterra y dicen cosas desagradables: ¡No pueden ofendernos, lo entendemos todo! ¡Paz y bondad para todos!”, sentenció.

Conforme a los criterios de Saber más