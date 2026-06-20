¿Qué pasaría si la lógica gobernara el fútbol? Un Ecuador arrasador en ataque, pero dócil de cara al arco, no pudo romper el cero ante una aguerrida Curazao, este viernes 20 de junio, en el Estadio Kansas City.

La selección caribeña tuvo una estrella entre palos. Eloy Room, el número 1, e puso candado a su portería con 15 paradas que evitaron el triunfo de los sudamericanos y le dieron a su equipo el primer punto en la historia de los Mundiales.

Valencia, Plata, Caicedo, Alcívar, ni 18 millones de ecuatorianos empujando pudieron superar a un Eloy Room inspirado.

Aunque en el papel la derrota era una posibilidad, Curazao no se amilanó ante Ecuador y aprovechó los espacios que dejaba ‘La Tri’ a la hora de atacar.

Ahora, los dirigidos por Beccacece tendrán que buscar una victoria ante una Alemania ya clasificada como líder del Grupo E para aspirar a un cupo para la siguiente ronda.