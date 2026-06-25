- Alineaciones probables
- Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Franco; Yeboah, Plata y Valencia.
- Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Pavlović, Nmecha; Wirtz, Musiala/Undav, Sané; Havertz
- Jordy Caicedo, delantero de Ecuador
- "Hemos dominado muchos partidos y creado ocasiones, que es una de las cosas más difíciles en el fútbol. Hemos sido superiores gracias al trabajo de todo el grupo y del cuerpo técnico, que ha estudiado muy bien a nuestros rivales y ha preparado cada partido. Quizá nos ha faltado un poco de suerte para convertir esas ocasiones. Como delantero, y por toda la experiencia que me ha dado esta carrera, estoy convencido de que una vez llegue el primer gol, llegarán muchos más y también muchas alegrías."
- Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador
- "Yo siempre digo que el partido que me toca vivir es el más importante, porque el fútbol es como la vida: el día que vives es el más importante. En el fútbol pasa lo mismo. Cada partido es único, no se repite. Hoy será este, mañana será otro. Vivo todo con plenitud, intensidad y gratitud. Estar en una Copa del Mundo, lo he dicho siempre y lo repito, es la competencia por excelencia para un entrenador y para un futbolista."
- Deniz Undav, delantero de Alemania
- "Si no estuviera conforme [con ser suplente], no estaría aquí. Hablamos de este rol antes del torneo. Solo intento aportar cosas positivas, ya sea que sea titular o esté en el banquillo. He entrado dos veces y hemos ganado, y eso obviamente me hace feliz. Pero lo más importante es que ganemos. Todo lo demás es secundario. "
- Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania
- "Es válido cuestionarse si haremos cambios o no. Al final, creo que el tema clave de las últimas semanas ha sido que el equipo encuentre su ritmo. Enfrentaremos este partido igual que los anteriores, e intentaremos tomar buenas decisiones a medida que avance el juego. Creo que debemos ser realistas: ganamos dos partidos, uno de forma bastante clara y otro muy ajustado. Creo que Ecuador es el rival más fuerte [de nuestro grupo], si miramos su clasificación y los partidos que ha disputado aquí hasta ahora. Queremos ganar también mañana."
- ECUADOR VS ALEMANIA - HISTORIAL EN MUNDIALES
Estas selecciones se han enfrentado en una ocasión en la Copa Mundial de la FIFA, cuando Alemania se quedó con la victoria en su casa en 2006. Ambas selecciones llegaron al partido con un lugar asegurado en la fase eliminatoria, así que fue una disputa por la posición. Un doblete de Miroslav Klose le dio a Alemania el control en la primera parte y más tarde, un gol de Lukas Podolski selló el resultado.
- ¿En qué canal transmiten Ecuador vs Alemania EN VIVO hoy por Mundial 2026 en Ecuador?
En Ecuador, el partido Ecuador vs Alemania por Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO por Teleamazonas y DirecTV, señales que poseen los derechos de la Copa del Mundo, y también se podrá ver vía streaming a través de Paramount y Disney+ Premium.
- DirecTV
- Disney+ Premium
- Paramount
- Teleamazonas
- Horarios del partido Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026
Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 3:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 2:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 1:00 p.m.
- México (CDMX): 2:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
- Puerto Rico: 4:00 p.m.
- República Dominicana: 4:00 p. m.
- Panamá: 3:00 p. m.
- Costa Rica: 2:00 p.m.
- El Salvador: 2:00 p.m.
- Guatemala: 2:00 p.m.
- Honduras: 2:00 p.m.
- Nicaragua: 2:00 p.m.
- Argentina: 5:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 5:00 p.m.
- Uruguay: 5:00 p.m.
- Paraguay: 5:00 p.m.
- Chile (Santiago): 4:00 p.m.
- Bolivia: 4:00 p.m.
- Venezuela: 4:00 p.m.
- Ecuador: 3:00 p.m.
- Perú: 3:00 p. m.
- Colombia: 3:00 p. m.
- ¿Dónde ver Ecuador vs Alemania ONLINE por Mundial 2026?
La partido entre Ecuador vs Alemania será transmitido ONLINE por DGO, Disney+ Premium, América tvGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.
Ecuador busca un triunfo histórico ante Alemania por la fase de grupos del Mundial 2026 y lograr el pase a los dieciseisavos de final.
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