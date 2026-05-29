Ver Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 30 de junio del 2026, a la 6:30 de la noche (hora de Ecuador), que son las 8:30 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 7:30 PM de USA. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol transmite el partido amistoso para todo Ecuador en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

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