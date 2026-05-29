Por Adrián Puga

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 30 de junio del 2026, a la 6:30 de la noche (hora de Ecuador), que son las 8:30 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 7:30 PM de USA. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol transmite el partido amistoso para todo Ecuador en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.