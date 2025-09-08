Ver Ecuador vs. Argentina EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la noche (hora peruana), que son las 7:00 PM de Chile, 8:00 PM de Argentina, las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Ecuador TV, Canal del Fútbol y Zapping pasan el partido en Ecuador; además, en tierras argentinas lo transmitirán TyC Sports y Telefe. Y en Perú, lo podrás mirar por Latina TV y el canal de Youtube de Movistar Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.