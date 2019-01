Ecuador vs. Argentina: gol de José Cifuentes para el 2-1 del 'Tri' en Sudamericano Sub 20 | VIDEO Ecuador se puso 2-1 ante Argentina en el Sudamericano Sub 20 gracias a este gol de José Cifuentes en el estadio El Teniente de Rancagua

Ecuador marcó el 2-1 ante Argentina por el Sudamericario Sub 20 con este golazo de Cifuentes. (Video: Movistar Deportes)