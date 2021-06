Ecuador no ha podido sumar ninguna victoria hasta el momento en la Copa América 2021 y tiene grandes opciones de quedar eliminado. El cuadro tricolor tendrá que vencer a Brasil si quiere acceder a la siguiente etapa de la competición. A pesar de esto, Gustavo Alfaro, su entrenador, no cree que su puesto esté en riesgo.

Según reveló el entrenador del cuadro ecuatoriano en la previa del encuentro ante la ‘canarinha’, el torneo continental no es decisivo como sí lo son las Eliminatorias y defendió el rendimiento de sus dirigidos.

“Una Copa América no me clasifica al Mundial”, explicó el técnico. “Sí lo hace la experiencia que a mí me puede dar, buena o mala, clasificando a cuartos, llegando a la final, siendo campeón o quedando eliminado. Y sé que la experiencia que me llevo es muy rica”, agregó.

Ecuador debe vencer a Brasil si quiere asegurar un lugar en los cuartos de final de la Copa América. Llega luego de perder ante Colombia (1-0) y empatar ante Venezuela (2-2) y Perú (2-2).

Alfaro explicó que está “muy feliz con el rendimiento” de sus jugadores. “Me habían dicho que el jugador ecuatoriano era endeble en su respuesta anímica ante un momento de adversidad y la verdad que yo puedo decir todo lo contrario”, expresó.

“Confío plenamente en el corazón de estos muchachos. Me encantaría que los 17 millones de ecuatorianos vivieran adentro lo que están viviendo estos muchachos, desde su dolor cuando no consiguen un resultado hasta la entrega innegociable que tienen por esta camiseta”, dijo.

Sentenció: “Yo me siento muy orgulloso del plantel que dirijo”. Alfaro explicó que para él “no existen los fracaso en el fútbol”. “Fracasar para mí es traicionar las convicciones y lo que tengo claro es que Ecuador en ningún momento traicionó sus convicciones”, apuntó.