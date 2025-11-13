Ver Ecuador vs. Canadá EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el BMO Field de Toronto por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 13 de noviembre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora ecuatoriana), que son las 9:30 PM de Argentina, las 8:30 PM de Estados Unidos (Washignton) y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol, DIRECTV y DGO pasan el partido en Ecuador; además, en Estados Unidos las señales encargadas de transmitir son Fanatiz, fuboTV y FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.