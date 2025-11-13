Ecuador's midfielder #08 Jordy Alcivar (R) celebrates with teammates scoring his team's first goal during the international friendly match between Mexico and Ecuador at the Akron Stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico on October 14, 2025. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
Ecuador's midfielder #08 Jordy Alcivar (R) celebrates with teammates scoring his team's first goal during the international friendly match between Mexico and Ecuador at the Akron Stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico on October 14, 2025. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
/ ULISES RUIZ
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Canadá EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el BMO Field de Toronto por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 13 de noviembre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora ecuatoriana), que son las 9:30 PM de Argentina, las 8:30 PM de Estados Unidos (Washignton) y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol, DIRECTV y DGO pasan el partido en Ecuador; además, en Estados Unidos las señales encargadas de transmitir son Fanatiz, fuboTV y FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC