Colombia visita a Ecuador por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022 en un contexto complicado y en medio de las críticas. La goleada (3-0) sufrida en Barranquilla por Uruguay dejó al equipo de Carlos Queiroz golpeado y a James Rodríguez en el ojo de la tormenta. El volante del Everton tuvo un discreto rendimiento y no faltó quien ponga en duda su presencia en el once titular para esta tarde.

El periodista deportivo César Augusto Londoño arremetió contra Rodríguez y cuestionó su presencia inamovible en la oncena titular de Queiroz. Pero ahí no quedó todo, pues el comunicador pidió que el volante no arranque ante Ecuador.

“Por qué no darle la oportunidad a Edwin Cardona; aguanta la pelota como ninguno, pasador eximio y rematador contundente, ¿será que James tiene el puesto escriturado en la selección? Suma 11 partidos con Queiroz, 788 minutos sin marcar gol y con un fútbol que ha sido deficiente en los últimos partidos. ¿No lo podría mandar al banco, a ver si recupera el nivel que muchas veces nos mostró en selección?”, dijo Londoño en el programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio.

Más críticas

Londoño no se guardó nada y continuó con las críticas a James, de quien dijo no ser “ni la sombra” de lo que mostró en el Mundial de Brasil, donde quedó como el máximo goleador del certamen con seis tantos. “Su talento da para esperar mucho más de su fútbol. Ante Venezuela y Chile, apenas apareció tocando al lado y dándole vueltas a la pelota. Pero hizo muy poco en la generación. Y contra Uruguay jugó muy mal. James no encara, no dribla, ya no remata, no se atreve”, continúo con su discurso.

Finalmente, el periodista deportivo volvió a insistir en que Rodríguez no debería arrancar ante Ecuador. “¿No sería bueno enviarle un mensaje de exigencia, sacándolo de a titular, para darle la oportunidad a Cardona? Humilde y ganoso, que lleva años esperando una posibilidad negada injustamente, en su momento por Pékerman, y ahora también por Queiroz”, agregó el periodista.

