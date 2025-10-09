Ver Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Q2 Stadium de Texas por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 10 de octubre del 2025, a las 7:30 de la noche (hora ecuatoriana), que son las 9:30 PM de Argentina, las 8:30 PM de Estados Unidos (Washignton) y las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol y Teleamazonas pasan el partido en Ecuador; además, en Estados Unidos las señales encargadas de transmitir son fuboTV, Peacock, Telemundo, Amazon Prime, Max, TNT USA y UNIVERSO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue la transmisión del amistoso Ecuador vs. Estados Unidos desde el Q2 Stadium de Texas.