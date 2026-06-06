Ver Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Scotts Miracle-Gro Field de Ohio por amistoso FIFA previo al Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 7 de junio del presente año, a las 3:00 de la tarde (hora de Ecuador), que son las 5:00 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y las 4:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol transmite el partido amistoso para todo Ecuador en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.