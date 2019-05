Ecuador vs. Italia EN VIVO vía DirecTV Sports: por segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 de Polonia Ecuador vs. Italia EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ el partido de este domingo (11:00 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) desde el estadio Zdzisław Krzyszkowiak por la segunda fecha del grupo B del Mundial Sub 20 de Polonia

Ecuador vs. Italia EN VIVO vía DirecTV Sports: por segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 de Polonia. (Foto: Twitter FEF)