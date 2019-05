Ecuador vs. Italia: conoce cómo seguir EN DIRECTO el duelo por el Mundial Sub 20 Polonia 2019

► Messi sobre la Champions: "La culpa de Anfield es de los jugadores, no de Valverde, me gustaría que siga"



Con la obligación de lograr su primera victoria, Ecuador se enfrentará con Italia este domingo 26 de mayo por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019 . Ambas escuadras protagonizarán un vibrante encuentro en el Estadio Zdzislaw Krzyszkowiak a las 11:00 horas en Perú con transmisión vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes.

Tras empatar 1-1 con Japón en la primera jornada del certamen, el vigente campeón del Sudamericano de la categoría necesita, con urgencia, sumar de a tres, y precisamente, eso es lo que intentará hacer cuando se mida con su próximo rival.

Ecuador , ante Italia por el Mundial Sub 20 Polonia 2019 , no deberá cometer los mismos errores que tuvo en el duelo con el cuadro nipón, pues no pudo mantener la ventaja que tenía a su favor en el marcador y, por si fuera poco, desaprovechó un penal.

La actual subcampeona de Europa no se guardará nada ante la ‘Mini-Tri’ debido a que buscará asegurar de una vez su participación en los octavos de final de la competición.

Y es que Italia venció a México por 2-1 en su debut en el Mundial Sub 20 Polonia 2019 y marcha, de momento, en el primer lugar de la tabla del Grupo B con tres puntos, por lo que un triunfo ante Ecuador le daría el pase a la siguiente instancia.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por el Mundial Sub 20?

Perú: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Italia: 18:00 horas vía RAI Play, Sky Sport Uno, RAI Sport 1 y SKY Go Italia

España: 18:00 horas vía Gol

México: 11:00 horas vía TDN y Televisa Deportes

Argentina: 13:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Brasil: 13:00 horas vía SporTV

Colombia: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: 12:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: 11:00 horas vía Canal Uno, DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Uruguay: 13:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes