Ecuador vs. Japón EN VIVO: links para ver gratis el partido de hoy por la Copa América

Ecuador y Japón se enfrentan en el Mineirao por la tercera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. Belo Horizonte es la ciudad sede para este encuentro que puede definir un cupo más para los cuartos de final que inicia a las 18:00 horas por la transmisión de Gama TV, TC Televisión y DirecTV Sports en diferentes partes de Latinoamérica.

El Comercio seguirá el minuto a minuto del partido desde la web y te dará a conocer los datos, estadísticas, tabla de posiciones, cruces de cuartos de final, videos, goles, jugadas polémicas, horarios en el mundo, canales por país para ver el partido de fútbol en vivo y los links gratuitos para descargar y seguir el partido online por celular o cualquier dispositivo móvil.

Ecuador, que es colista del Grupo C de la Copa América sin puntos y depende de otros resultados para clasificarse para los cuartos de final, se jugará su última ficha este lunes ante la sorprendente e impredecible selección japonesa, que fue goleada por Chile y empató con Uruguay.

El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal del partido de hoy, asistido por sus compatriotas Luis Murillo y Rodrigo Correa. El peruano Diego Haro estará a cargo del VAR.

Ecuador deberá revertir el mal momento y buscará los tres puntos ante Japón en el Mineirao.

La Tricolor llega a este partido con una racha de 13 partidos sin victorias en la Copa América ante rivales sudamericanos. El último triunfo fue ante Venezuela (4-0) en 2001. La alineación para jugar este lunes ante los nipones es una incógnita porque el seleccionador, Hernán 'Bolillo' Gómez, no está feliz con el nivel de sus dirigidos.

"Nos hacen dos goles, uno en un córner y el otro en un saque de banda inconcebible desde todo punto de vista. Feliz noche, un abrazo para todos y excúsenme porque prefiero no hablar en la forma que estoy", dijo el viernes en una rueda de prensa de solo 45 segundos, tras la caída ante Chile (1-2).

Ante la Roja, Gómez hizo seis modificaciones respecto al equipo que fue goleado 4-0 por Uruguay en el debut y también se esperan cambios ante los asiáticos.

Enner Valencia, autor del único gol de Ecuador en esta Copa, dijo que el equipo "necesita ganar" pero que "cuando se depende de otros resultados "las cosas se ponen cuesta arriba". El que se perderá este trascendental partido es el zaguero y capitán Gabriel Achillier, titular en los dos encuentros anteriores, porque fue expulsado ante Chile.

Los japoneses buscarán la hazaña ante Ecuador para poder clasificar a los cuartos de final de la Copa América. AFP

Japón, por su parte, vino a esta Copa América con un equipo plagado de juveniles, entre los que destaca Takefusa Kubo, de 18 años, recientemente fichado por el Real Madrid para que juegue en el Castilla.

La derrota por 0-4 en el debut ante Chile pareció evidenciar el bajo nivel de los nipones, pero el jueves pasado mostraron su poderío ofensivo y empataron 2-2 con Uruguay en un partido apasionante y vibrante.

El sorprendente resultado conseguido ante Uruguay, una de las candidatas al título, le abrió a los asiáticos la puerta de los cuartos de final.

"Este empate nos brinda un crecimiento porque Uruguay es un equipo top del fútbol. Este punto se va a convertir en desarrollo y confianza para nosotros. Uruguay es un equipo muy fuerte y conseguimos trabajar de igual a igual, aguantar su fuerza", dijo el seleccionador, Hajime Moriyasu, que sueña con una victoria ante la Tricolor.

Si Japón vence a Ecuador, será tercero del Grupo C con cuatro puntos y dependerá de la diferencia de goles para clasificarse para los cuartos de final, a menos que Argentina y Catar empaten esta tarde o que Paraguay no le gane a Colombia.

Takefusa Kubo, la estrella japonesa, fue titular ante Chile y jugó menos de diez minutos ante Uruguay. Se prevé que el centrocampista será titular ante Ecuador, al igual que los extremos Koji Miyoshi y Shoya Nakajima, figuras en el partido del jueves.

Los japoneses vienen de perder ante Chile por 4-0 y empatar 2-2 contra Uruguay. AFP

ALINEACIONEES POSIBLES PARA EL ECUADOR VS. JAPÓN

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Arturo Mina, Cristian Ramírez; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez; Romario Ibarra, Ángel Mena y Enner Valencia. Seleccionador: Hernán Darío Gómez.



Japón: Eiji Kawashima; Tomoki Iwata, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka; Koji Miyoshi, Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Shoya Nakajima; Hiroki Abe; y Shinji Okazaki. Seleccionador: Hajime Moriyasu.



CANALES POR PAÍS PARA VER TODOS LOS PARTIDOS DE LA COPA AMÉRICA 2019

sigue los 26 partidos de la Copa América en los diferentes canales de Sudamérica y partes del mundo desde tu TV. Composición

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol , conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.



La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos del torneo internacional.



Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes

ÚLTIMOS PARTIDOS DE ECUADOR

26/03/19 | Honduras 0-0 Ecuador | Amistoso FIFA

01/06/19 | Venezuela 1-1 Ecuador | Amistoso FIFA

09/06/19 | México 3-2 Ecuador | Amistoso FIFA

16/06/19 | Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América

21/06/19 | Ecuador 1-2 Chile | Copa América



ÚLTIMOS PARTIDOS DE JAPÓN

26/03/19 | Japón 1-0 Bolivia | Amistoso FIFA

05/06/19 | Japón 0-0 Trinidad y Tobago | Amistoso FIFA

09/06/19 | Japón 2-0 El Salvador | Amistoso FIFA

17/06/19 | Japón 0-4 Chile | Copa América

20/06/19 | Uruguay 2-2 Japón | Copa América



5 DATOS A CONSIDERAR PARA EL ECUADOR VS. JAPÓN

Ecuador buscará la hazaña ante Japón en el Mineirao desde las 18:00 horas vía DirecTV Sports. AFP

Ecuador y Japón se enfrentarán por cuarta vez en la historia; hasta aquí, se han dado dos triunfos para los japoneses (1995 y 2006) y uno para los ecuatorianos (1996); todos fueron en territorio japonés.

Ecuador no ganó ninguno de sus últimos cuatro duelos ante países de Asia (1E y 3D; el más reciente fue ante Omán, en octubre de 2018 (empate 0-0).

Ecuador ganó solo dos de sus 18 partidos en Copa América desde 2004 (3E, 13D); ambas victorias fueron ante equipos ajenos a Conmebol; 2-1 a México en 2015 y 4-0 ante Haití en 2016.

Japón es el segundo equipo ajeno a Conmebol que no gana ninguno de sus cinco primeros partidos en Copa América (2E y 3D); Jamaica es el otro equipo (5D9.

Ecuador ha sufrido expulsiones en sus últimos tres partidos de Copa América. Antonio Valencia en 2016, José Quintero y Gabriel Achilier en 2019.

MÁS DE 15 AÑOS DE MALA RACHA DE ECUADOR EN COPA AMÉRICA

Ecuador buscará la hazaña ante Japón en la tercera fecha del Grupo C. AFP

Quince años, dieciséis partidos, dos victorias, un empate y trece derrotas, es el balance de Ecuador en las últimas seis Copas América. Una racha negativa: ninguna victoria ante selecciones suramericanas, y un consuelo: los dos triunfos han sido ante invitadas.

Entre la Copa América de Perú 2004 y la actual de Brasil 2019, Ecuador solo se ha impuesto a dos rivales, ambos ajenos a la Conmebol. Uno de ellos fue México, en la Copa América de Chile 2015, en la última jornada del Grupo A. En el duelo de tricolores, ganó el ecuatoriano al mexicano por 1-2, goles de Alejandro Bolaños y Enner Valencia, y descuento de penalti del mexicano Raúl Jiménez.

No obstante, el resultado no le valió a Ecuador, que había perdido anteriormente contra Chile (2-0) y Bolivia (2-3), para pasar de fase, ya que Uruguay y Colombia fueron los mejores terceros, ambos con un punto más que el combinado ecuatoriano.

Hace 18 años, desde Venezuela 2001, que Ecuador no le gana a una de sus pares en la confederación sudamericana. Fue a Venezuela, por 4-0 en Barranquilla, un triunfo que no sirvió porque había perdido los dos anteriores ante Chile (1-4) y Colombia (1-0), y los tres puntos no valieron para ser una de las mejores terceras.

Solo en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 mejoró la presentación ecuatoriana, con dos empates ante Brasil y Perú, y la goleada ya reseñada ante Haití para pasar a cuartos y caer ante la anfitriona.

En Brasil 2019, las dos derrotas ante Uruguay (4-0) y Chile (1-2) podrían caer en el olvido si Ecuador gana a Japón. Los resultados del Grupo B (victoria de Colombia ante Paraguay 0-1 y de Argentina ante Catar 2-0) le permiten depender única y exclusivamente de sí misma. Ganando será una de las ocho mejores de Sudamérica.