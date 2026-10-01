Japón venció 5-4 a Ecuador en la tanda de penales, luego de empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios del partido disputado hoy, 1 de octubre de 2026, en el Estadio Internacional de Yokohama por las semifinales de la Copa Kirin.

El encuentro estuvo sumamente parejo. Durante el tiempo regular, la escuadra japonesa comandó una mayor iniciativa y posesión de la pelota, obligando al guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez a intervenir en un par de ocasiones claras ante los remates de Ao Tanaka y Yuito Suzuki.

El estratega argentino de la Tri, Marcelo Gallardo, movió sus piezas en el complemento buscando mayor profundidad, pero no logró romper el cero en su segundo partido al mando de la selección nacional.

En la definición desde los doce pasos, los tiradores japoneses Ayase Ueda, Daichi Kamada, Hiroki Itō, Yūki Sōma y Daizen Maeda convirtieron de manera perfecta.

Por el bando sudamericano anotaron Jordy Caicedo, Alan Minda, Jeremy Sarmiento y Anthony Valencia; sin embargo, el remate de Denil Castillo fue atajado por el guardameta nipón Zion Suzuki, decretando la caída ecuatoriana. Con este resultado, Japón avanza a la gran final del certamen que se jugará el próximo lunes 5 de octubre.