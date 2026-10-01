Por Redacción EC

Japón venció 5-4 a Ecuador en la tanda de penales, luego de empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios del partido disputado hoy, 1 de octubre de 2026, en el Estadio Internacional de Yokohama por las semifinales de la Copa Kirin.

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