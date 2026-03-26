Ver Ecuador vs. Marruecos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Metropolitano por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 27 de marzo del 2026, a la 3:15 de la tarde (hora de Ecuador), que son las 5:15 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y las 4:15 PM de USA. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol transmite el partido amistoso para todo Ecuador en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.